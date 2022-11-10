招待所9秒影片曝 北市偵查隊長曾出聲勸：別賭那麼大

台北市警中山分局偵查隊長林弘基被爆料在3年前內湖偵查隊長任內，曾至地下匯兌主嫌郭哲敏的招待所喝酒賭博，前立委PO照片後，林被調查屬實記大過拔官。當天招待所的影片今天在網路上流傳，畫面顯示當時林弘基以台語多次出聲勸阻：「兄弟，別賭這麼大！」

林弘基2019年7月25日深夜，由綽號「茶壺邱」友人陪同，至行愛路郭哲敏的招待所，眾人吃宵夜喝酒，一旁友人起鬨要玩牌九，由新北市刑大小隊長陳秋中做莊家，同桌的除林、茶壺邱之外，郭哲敏本人也站在林身旁參與。

這段9秒鐘的影像畫面顯示，桌上除食物外，還有紅酒與威士忌，有KTV點歌畫面，同時也有女性跟幾名小弟。眾人起鬨，陳秋中說了句：「輸的算我的」，林弘基至少兩度出聲勸阻：「兄弟，別賭那麼大！」錄影者就在長桌的另一頭，以手機拍攝錄影。

據了解，其實林弘基本人不懂天九牌的規則，也看不懂牌面，當天喝了酒，眾人起鬨玩幾把，由陳小隊長做莊家。調查時，包括茶壺邱、陳小隊長都承認現場有賭天九牌，而林弘基就站在郭哲敏旁，因此被督察室認定是「參與賭博財物」加重懲處。