潛逃出境的地下匯兌集團主嫌郭哲敏（綽號：小明）引發的招待所之亂，連日來不斷有來自黑白兩道針對檢警與媒體放話，引發檢警系統人人自危，動機不明。日前1名李姓男子坦承是他在今年初向警政署政風室檢舉郭哲敏集團的犯行，但強調沒去過88會館，也沒複製任何影像檔案，目前的爆料內容跟畫面，都與他無關。不過道上人士表示，該位李男實際上並非真正的吹哨者，而是該位吹哨者的小弟，為何要隱瞞身分爆料，讓外界摸不清頭緒。

當該位李姓男子將自己的身分及照片曝光後，又引發警調一陣撼動，不過眼尖的人卻認出，他根本不是所謂的真正被小明「打斷腿」後脫離該集團的李姓男子，而是該位李姓男子的小弟，因此，他說手上並沒有複製「88會館」的影像檔，也沒有外流，道上兄弟笑稱，「因為他是不主角，當然沒有影像檔，倒也沒說謊。」

北市警方查出，真正的小明左右手李姓男子，實際上是在2021年3月底在內湖三總被擄走，內湖分局當時逮到嫌犯以現行犯送辦。但出面爆料的李姓男子，驗傷日期是3月8日，是否與同月底的擄人案有關，頗耐人尋味。

但道上兄弟分析，當初真正的吹哨者親自向警政署政風室主任黃錦秋具名檢舉，可能原本以為一次可以讓打斷他腳的前老闆小明倒台，未料事後黃錦秋反遭爆料也曾去遭待所而遭調查，吹哨者可能自覺過意不去，才會請小弟出面，以自己身分力挺，但實際上卻未得到加分效果，反而更讓外界霧裡看花。

還原13日晚間該名自稱吹哨者的李姓男子，在網路上花了不少網路篇幅，讚頌日前被牽連而調職、被調查的2名女檢察官，強調她們願意為他伸張正義，「為什麼用一段文字就調離正義的檢察官與黃主任？」質疑是黑白兩道神通廣大的郭哲敏集團，為了拖延偵辦進度的伎倆。

李姓男子看似很了解2名女檢被指涉進入招待所的細節，替她們感到不平。他說，單純的同事聚會，現場無不法人員，沒有業者業主，這樣就是官商勾結的聚會？證據在哪？

他推崇被調職的政風室主任黃錦秋指出，黃主任得知他的檢舉信後立即偵辦，與願意伸張正義的檢察官有這樣行動力，還需要質疑嗎？

他說，用心辦案的人全被調職，他又要活在恐懼之中；現在他又被影射是爆料影像者，真的很害怕，擔憂正義何在？

李姓男子自稱在2021年3月8日去驗傷，指他被郭哲敏軟禁在大直的飯店，腿被打斷，他冒著生命危險去警政署政風室投訴郭的所有犯行。不過根據警政署資料，署政風室在2022年2月8日才收到具名檢舉信，也才分案通知檢舉人做筆錄，2月18日報請新北檢指揮偵辦。與李姓男子自稱被打傷的時間點，慢了整整1年。

而政風室報請新北檢偵辦，主辦檢察官就是跟黃錦秋一起在2020年1月曾出入招待所的檢察官王涂芝。自稱檢舉人的李男說，2位都是正義檢座，2月到現在「才剛開始辦一小部分」，卻用這種方式終止，讓主嫌逍遙法外。他始終替2名正義檢察官喊冤。

這波招待所之亂，警大校長陳檡文最早中槍，接著是北市偵查隊長林弘基與黃錦秋、王涂芝2名女檢察官。林弘基部分，因為有動態影像，北市警督察室火速查明重懲；陳檡文與2名檢察官的部分，正由內政部政風處、法務部廉政署和台灣高檢署調查。