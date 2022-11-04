《黑的教育》劇組今合體登上金馬星光首映。（羅永銘攝）

深田晃司（左）作品《還有愛的日子》讓尹馨感動盛讚。（海鵬提供）

柯震東首執導筒的電影《黑的教育》4日舉行金馬星光首映，他和演員蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋均出席，柯震東讚3人都是天選之人、演員首選，看他們演出高中生自己感觸頗深，回家也默默拿起2010年主演《那些年，我們一起追的女孩》繡有柯景騰名字的制服，穿上去瞬間覺得自己好老。

3人演出高中畢業的最後1天，柯震東苦笑說：「我覺得自己不能演學生了，起碼不能跟他們演，我大他們5歲，可以跟禾浩辰和林哲熙演。」聊到各自高中畢業最後1天是怎麼過的？柯震東回憶說：「我忘記了，但畢業典禮應該跟當時的女友親親抱抱。」宋柏緯也忘記高中最後1天在幹麻，朱軒洋在睡覺，蔡凡熙則去溪邊烤肉慶祝。

柯震東首執導筒就獲金馬獎新導演入圍肯定，每個角色他都會自己在腦中演100次，他說：「入圍覺得很開心，但也為團隊感到可惜，希望能拍下一部，再找他們回來拍更好的作品。」但他接下來有很多戲要拍，得先回歸演員身分。

入圍男配角的朱軒洋表示：「謝謝給我機會的人，我自己認為，兩位演員給我很多想法跟空間，之前拍《逆局》很緊繃，以為拍戲都是這樣，直到拍《黑的教育》，終於可以玩鬧一下。」而蔡凡熙、宋柏緯則是大遺珠。

另日本名導深田晃司在威尼斯影展大獲好評的新作《還有愛的日子》，3日在金馬影展首映，影后尹馨特地出席欣賞，並向深田晃司致意，盛讚片中「三角戀」主角們演出驚人，大誇劇本太厲害了。深田晃司還透露，電影最後1場戲，原本設定要在台灣拍攝，卻顧慮中文與日本漢字太過相似、為營造異國氣氛只得作罷，轉而更改設定到韓國拍，不過深田晃司對台灣居住環境卻讚譽有加，坦言是他在跑遍全球後，除日本之外、唯一會考慮居住的地方。

深田晃司對台灣電影產業自後疫情時代復甦、觀眾開始走進戲院感到高興，希望日本觀眾也能很快跟上，有趣的是，即使疫情前後變化很大，不變的卻是他對台灣芒果冰的情有獨鍾，還在忙中偷閒驅車西門町，1碗250的芒果冰讓他如願以「嚐」。