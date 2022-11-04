多次受邀至英國愛丁堡藝術節、具有全球知名度的韓國刷子劇團（BRUSH THEATRE），今日在衛武營演出最新作品《追夢之旅》，以沉浸式體驗方式呈現，和觀眾互動。

《追夢之旅》描述是在夢裡旅行的「孩子」爲了尋找夢中的朋友「ALPI阿爾菲」，展開了一場大冒險的故事，藉由環景投影技術展現夢幻世界裡流轉的奇妙場面。

原本空蕩蕩的劇場空間，將經由「3D立體影像」投射出叢林、沙漠、大海等擬真空間，環場繚繞的音響系統和7位演員共同創造出超越現實的神祕氛圍。而觀眾將被這些似真似幻的景象層層包覆，讓感官浸潤其中。

《追夢之旅》在韓國巡演數十場，值得關注的是它獨特的舞台空間使用。與坐在觀衆席欣賞的傳統演出形式不同，在《追夢之旅》裡，觀衆可以跟著演員移動，自由地坐在四面被影像包圍的舞台區域裡觀看演出。透過打破慣常的觀賞形式、夢幻般的影像、在觀眾眼前近在咫尺揮灑流動的表演，科技媒體藝術與演員熱情的表演交融爲一體，帶來精彩的童心大冒險。

演出於11月4日在高雄衛武營國家藝術文化中心繪景工廠登場。