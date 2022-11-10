在前一日成功站上2400點關卡之後，韓股10日獲利了結賣壓也跟著出籠，大盤目前在2,406.06點，跌18.35點或0.76%，盤中一度跌至2,401.99點。同時，韓元也走貶。

韓國政府10日表示，將讓國有韓企擔保10兆韓元，約73億美元來確保這項融資計畫可以執行，希望能幫助一直跌價的房市止血。其實，韓國政府早在10月對其它產業就有類似的救援行動，現在則是對房地產提供10兆韓元金援。

背後有富爸爸軟體銀行鼎力相挺的韓國Coupang，其最新財報顯示今年獲利有機會攀升外，另外，在會員費增收以及效率提高之下，上季也開始賺錢。但電商同業並沒被激勵，Naver跌1.11%，Kakao也跌1.92%。

其它大型個股走跌居多，三星電子跌1.77%，SK海力士漲0.56%，現代汽車漲0.59%，起亞跌0.15%，化學大廠LG Chem也跌1.68%。

韓元兌一美元匯率在1,369.1價位附近，韓元小貶4.3元。