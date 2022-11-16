高雄天空連日來一片霧濛濛，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日炮轟，市長陳其邁改善空汙別只用說的，272萬高雄人擔憂，呼吸恐危害健康；韓市長任內讓高雄擺脫全國空汙最差的地位，台中市長盧秀燕上任後，AQI年均值大幅下降，反觀陳其邁執政又讓高雄再度成為全國空氣最差的城市。

柯志恩在臉書PO文指出，這幾天高雄從大樓到民宅，通通被厚重的霧霾所壟罩。從清晨到午夜，熟悉的景象全部變樣。雖然陳其邁說，市府已有許多應變作為，降載減排、智慧監測逸散與移動汙染源，長期會設定興達電廠提前除役、以氣代煤、推動汽電共生。

不過，柯志恩指出，根據環保署統計，今日下午3時，高雄13個觀測站的空氣品質指標（AQI），從88到127，平均為107。空汙的危害，大家都知道；高雄的空汙，鄉親都看到。

柯志恩狠酸，高雄市民期待的絕不會是一個說了很多，但AQI還是107的市長，而是一個提出如何讓AQI從107下降的市長。

柯志恩指出，興達電廠燃煤機組在秋冬降載，是韓國瑜任內開始的政策，2019年實施後，高雄AQI年均值從2018年的80，下降到2020年的71。然而，陳其邁上任後，「韓規陳隨」，再無更一步有效措施，從2020年到2021年，AQI還是71。

柯志恩提及，反觀這幾天民進黨抨擊的台中市，台中市長盧秀燕上任後，AQI年均值大幅下降，對比2018年的67，2021年已降到59。

柯志恩指出，2018年高雄AQI年均值是全國最高、空氣最差。2019年韓市長讓高雄擺脫全國空汙最差的地位，但到2021年陳其邁又讓高雄再度成為全國空氣最差的城市。

柯志恩嗆陳其邁說，如果不知道如何改善高雄空汙，就請參考柯志恩的空污防制政見。首先履行陳市府過去的承諾，訂立鋼鐵業空汙排放標準，減少鋼鐵業的空汙排放。

其次，學盧秀燕，訂立生煤管制條例，控管高雄生煤使用並禁止中央新設燃煤機組。第三，要求中央不得在大林電廠新設燃氣機組，除非替換既有燃煤機組。

柯志恩大酸陳其邁，改善高雄空汙，能做的事還有很多，請不要雙手一攤，強調高雄是「下風處」，然後就頭也不回的到空氣品質更好的外縣市去拚選舉。