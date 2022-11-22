民進黨高雄市長陳其邁的妻子替候選人陳子瑜陪同市場拜票，這也是吳虹在此次選舉中首度為人助選。（柯宗緯翻攝）

民進黨新人黃偵琳與立委許智傑掃街。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員李雅慧力拚連任，近日被傳分票、穩當選，今天也在「恩師」立委趙天麟陪同下，前往左營區哈囉市場拜票。（柯宗緯翻攝）

高市左楠區市議員激戰，各方陣營積極找大咖輔選，民進黨高雄市長陳其邁的妻子替候選人陳子瑜陪同市場拜票，這也是吳虹在此次選舉中首度為人助選。國民黨新人白喬茵則被盯上，被人掛上紅布條稱「支持韓總回歸，請投白喬茵」，讓她怒嗆塔綠班糟蹋民主。

選舉最後倒數階段，陳其邁尚未與妻兒合體，不過妻子吳虹昨天卻悄悄替昔日陳其邁幕僚、左楠區市議員候選人陳子瑜打氣，兩人合體到自由黃昏市場掃街。陳子瑜說，吳虹是現代職業女性獨立自主的代表，在陳其邁支持者中擁有高人氣，感謝吳虹醫師力挺，讓他有信心一鼓作氣、衝過門檻。

白喬茵則說，自己目前沒請大咖站台，不過昨天發現有人在福山里冒用自己名義掛布條「支持韓總回歸，請投白喬茵」，這種醜得要死、吸引仇恨的布條，目的只有一個，就是讓想支持新人但厭惡政治的選民拒絕投票給自己。

「韓國瑜就是我前長官啊，那又怎樣？」白喬茵強調，韓當高雄市長時，自己是市府發言人，韓心繫百姓、有自己的政治見解；白喬茵也有自己的思想、觀點，期待為人民發聲、為城市做事，希望扮演議會監督的力量、當一個勇敢的南台灣女戰將。

民進黨新人黃偵琳連日來，除與母雞陳其邁合體掃街外，也接連找來劉世芳、許智傑、蘇巧慧等多名立委輔選。她強調，最後幾天會繼續衝刺，爭取選民支持。民進黨高市議員李雅慧力拚連任，今天也在「恩師」立委趙天麟陪同下，前往左營區哈囉市場拜票。