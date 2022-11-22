台灣綜合研究院22日公布10月份EPI電力景氣指數，整體產業電力景氣燈號呈現下行低迷的黃藍燈，為8月以來連續第3個月的黃藍燈。

調研單位台綜院指出，10月份全國產業高壓以上用電量出現衰退，較去年同期減少約5.17％，其中，台電高壓以上產業用電量較去年同期減少4.31％，製造業用電成長為-4.65％，服務業用電成長為-2.36％。

台綜院據此預測10月份經濟成長率為2.9％，且下修9月份經濟成長率為3.1％；就季度來看，第3季經濟成長率為3.4％。

台灣綜合研究院長吳再益指出，受到全球通膨壓力仍高，主要經濟體續採緊縮貨幣政策，下半年以來國際經濟情勢每況愈下，市場需求明顯減弱，進而影響國內產業生產動能及出口表現，國內高壓以上產業用電量大幅滑落，景氣明顯降溫。

此外，由於國內產業面臨高通膨與高庫存衝擊，終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，製造業面臨下行風險，吳再益認為，在地緣政治緊張未解、通膨維持高檔及國際終端需求不振等多重風險下，預估產業景氣仍圍繞悲觀氛圍，第四季經濟表現恐持續看壞。