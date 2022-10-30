在「淑君阿姨」女超人的率領下，一排長長萬聖節遊行隊伍，從運動公園出發，經過19個商家「搗蛋要糖吃」。(黃敬文翻攝)

4000多位裝扮各式各樣的英雄、動漫人物的大小朋友，一路遊街打招呼，在街道上群魔亂舞，商家們趕緊拿出糖果喊投降。(黃敬文翻攝)

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君今(30)日舉辦萬聖節遊行活動，她突破性感極限，穿短裙露長腿扮成女超人，率領著4000多位裝扮各式各樣的英雄、動漫人物的大小朋友，一路遊街打招呼，在街道上群魔亂舞，商家們趕緊拿出糖果喊投降，氣氛相當熱鬧有趣，也成為林口當地一大慶典。

蔡淑君今天下午舉辦「和你去搗蛋」萬聖節裝扮遊街活動，里長們也都扮成中西方的神明，組成「神隊友」，不僅年輕朋友裝扮各個爭奇鬥艷，爸爸媽媽們也帶著小妖魔鬼怪們，一同走出戶外參加。

在「淑君阿姨」女超人的率領下，一排長長萬聖節遊行隊伍，從運動公園出發，經過19個商家「搗蛋要糖吃」，業者們不敢怠慢，紛紛端出糖果、食物在門口，應付這些調皮小鬼，場面相當融洽開心。

蔡淑君表示，今年萬聖節是淑君阿姨跟醒吾科技大學第一次主辦，雖然遇到下雨，大家仍踴躍參加，住在林口大家就像一家人，聚在一起也玩在一起，感受節慶的快樂是最棒的事情。