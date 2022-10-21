女星陳子玄曾在八點檔《一家團圓》短暫客串過，今(21)日陳子玄於社群媒體發文貼出與余秉諺的合照，宣布今晚將回歸八點檔並寫下：「初次見面 多多指教」，讓多粉絲相當的期待，而她也於昨(20)日晚間的預告中亮相。

陳子玄此次登場時，所飾演的角色林嘉俐與飾演張正男的余秉諺相撞，而她誤會余秉諺摸她屁股而產生誤會，但殊不知此時劇中的余秉諺因為意外與兒子王宥謙靈魂交換，雖有著大人的外表內心卻是個孩子，讓余秉諺崩潰表示「我才幾歲而已，為什麼要被誤會這種事！」

而在後面的預告中發現原來陳子玄在劇中還是高山峰的前女友，似乎將與高山峰、余秉諺及黃瑄有著複雜的感情糾葛，讓網友們相當期待四人的之後在劇中的感情發展會有什麼樣的改變。

另外，除了劇情更讓網友關注的是，終於在8檔亮相的陳子玄似乎比以前更瘦更美了，紛紛留言大讚「子玄變的越來越美了」、「超漂亮的」、「是不是瘦很多」、「子玄身材太好了吧」。