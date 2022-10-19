八點檔《市井豪門》近日熱播中，劇中孤兒可馨由小童星陳昕妤岀演，為了被豪門收養，用盡各種手段騙人，不但威脅陳仙梅劇中真女兒，還故意抹泥巴跑回家說被欺負，誇張劇情讓網友看傻，部分網友直批小演員，讓飾演養母的陳仙梅鼓勵喊話：「相信自己！」

近日《市井豪門》播到真假千金的劇情，兩位小童星的表演可圈可點，不過誇張劇情也讓網友質疑「讓小孩演這種戲真的好嗎？」、「妹妹的台詞還要加油，好像在歌仔戲腔」、「下一秒就要唱出來了」，面對部分網友的負面評價，在劇中飾演養母的陳仙梅今（19日）發文介紹：「可馨，本名陳昕妤，一個可愛有禮貌，又相當努力認真的小童星。」

陳仙梅透露小童星第一次進棚拍戲，現場有四個機位，仿佛演舞台劇必須從頭到尾演完，因為小童星完全不會講台語，所以現場不斷NG，幾乎是一句一句慢慢錄，後來跟媽媽聊天才知道他們以前住在杭州，上小學後才回台灣生活，那天是她第一次進棚，一大串不熟悉的方言加上要哭得很傷心，讓童星壓力巨大。

陳仙梅直呼：「很心疼她，小小年紀，要在短短幾個小時內，把在家從未聽過的外星語言，快速吃進腦子再馬上一字一句吐出來，然後是所有工作人員+所有演員都看在著她，有多少人能承受？」陳仙梅表示不怪鄉民，也不怪把角色跟演員搞混的人，當公眾人物第一要務就是學會不在乎別人的評論，做好一切自己該做的事就好了，期盼小童星有強大意志力表演，也有強大心智面對外面的風言風語。