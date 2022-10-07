國家影視聽中心董事長藍祖蔚（左起）、《茶金》製作人徐青雲、演員連俞涵暢聊拍片趣事。（公視提供）

「文青女神」連俞涵和《茶金》製作人徐青雲上「影視聽名人堂」講座節目，細說幕前、幕後故事。平常不照鏡子、不修邊幅的連俞涵首次飾演客家千金小姐，笑稱自己念客語時都會戴上「客家千金」字樣髮夾，催眠自己就是客家人。

《茶金》細膩刻畫台灣茶葉的「黃金年代」，更以「商戰」作為戲劇核心，藉劇中人物的身影和故事，重現具時代氛圍的絕美場景，而劇中角色挑戰包括客、台、國、日、英等多國語言。

劇中有大量的客語演出，對主演們都是挑戰，連俞涵說因為疫情關係，離開拍只剩下一個半月才開始上客語課，她笑說自己豁出去講，「反正大家在同一艘船上，不管快或慢都一起前進。」

連俞涵認為自己有「容易相信事物」的性格，她飾演的小吉遇到棘手的事情會坦然面對的處理，她相信角色能做到，她也一定可以，「因為自己由內而外、由外而內，都相信是以這個角色活著。」

製作人徐青雲提及要拍攝這齣客家戲劇時，心情非常雀躍，為這齣戲設了跟過去不一樣的門檻，希望能做有別於常見的四縣腔客語劇，完全使用海陸腔客語。她也提到另外一個門檻是想打造台灣在地的時代劇，「70年前其實不遠，我們居然對這段歷史這麼薄弱」。

「影視聽名人堂」由國家影視聽中心董事長藍祖蔚擔任主持人，以名人深度訪談形式，邀訪台灣影視聽領域知名藝人及專業人士，讓觀眾一探他們的從業點滴。後續也將邀請導演李崗、連奕琦，音樂人陳明章、盧律銘，以及新聞人潘祖蔭等人登上節目，

「影視聽名人堂」將於10月8日起，每週六下午3時，公視播出；「公視＋」平台也有上架。