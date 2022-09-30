徐麗雯認為最難的演員功課就是學日語。（牽猴子提供）

台灣首部以女性政治犯為主角的電影《流麻溝十五號》，被選為今年高雄電影節雙開幕片之一，近400張門票開賣瞬間秒殺。今（30日）公開超揪心的正式預告，從主演余佩真、連俞涵、徐麗雯3位不同身份地位的女性政治受難者視角，帶觀眾還原那個被消失的1950年代。導演周美玲坦言，最大的考驗就是演員功課：「包括他們要如何進入那個時代、那個角色的狀態，其中語言、口音是一個最浩大的工程，也是一個最細膩的工程。當我們連這個都講究到的時候，那個時代氛圍才會真的出現！」

在片中飾演山東煙台人的連俞涵，除了上劇組準備的語言課程外，自己也去尋找有沒有會講山東話的人，並試著了解他們如何來到台灣。連俞涵問了許久終於找到一群真的從山東來的人，他們是先到韓國、才來台灣念大學，雖然背景跟角色設定有些許不同，但藉由聊天過程中，她也逐漸抓到山東腔的訣竅。徐麗雯在片中是位以日語為母語的角色，她直呼：「最困難的演員功課就是學日語，我一天到晚都戴著耳機聽日語，做夢都是講日語。」徐麗雯也透露，由於大家說的都是非母語，所以現場無法臨時加詞，不能及時給予臨時反應。

為了還原當時的時代氛圍，光是語言訓練的老師就有十幾種不同的語言，每位演員都是做足了功課才上陣。從最新發布的正式預告中，也能聽到余佩真同時說著流暢的台語和日語，還有其他角色口中的粵語、各地鄉音等。連俞涵說：「我們都是從各種語言中去尋找彼此的意思，有時不是透過語言傳達，而是情感上的共感，每個人都有苦衷、壓抑難受的部分，我們一起待在這裡，你不說我也知道發生什麼事情，這是共同的記憶、共同的情感與那個環境的連結。」 《流麻溝十五號》將於10月28日在台上映。