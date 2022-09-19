立法院長游錫堃今（19日）接見捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領的訪問團。（立法院提供）

立法院長游錫堃今（19日）接見捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領的訪問團。（立法院提供）

立法院長游錫堃今（19日）接見捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）率領的訪問團。游錫堃表示，台、捷共享民主自由語言，感謝捷克對台灣的支持，台、捷雖位處地球兩端，但民主與自由使兩國在溝通上沒有距離，期盼未來兩國邦誼不斷深化，共同捍衛自由、民主、和平發展的道路。

游錫堃致詞時表示，相當欣喜再次見到德拉霍斯主席及甫上任的史坦格代表，他代表立法院誠摯感謝捷克參議院今年7月對其率領的台灣國會跨黨派訪問團提供的高規格外交禮遇。

游錫堃稱讚在座嘉賓皆是科學、醫學、資安、教育、文化、歷史與人權等領域極為重要的學者專家，未來台捷兩國在獎學金專案、博物館輪展、音樂團體巡演及國家太空中心、中研院及國衛院等學術交流人才的循環互助下，兩國將有更密切合作。捷克是中東歐民主的領頭羊，其1989年絲絨革命用和平的方式終結共產一黨專制政權，從而引領了一連串中東歐國家反共產專制的浪潮。

游錫堃指出，捷克故總統哈維爾（Vaclav Havel）先生很有遠見地針對共產極權本質表示其自身的結構將使之難以持久。近年，大家則見證了國際民主版圖逐漸縮小的現象，如中共透過「戰狼外交」、「孔子學院」、「一帶一路」等進行擴張、輸出債務，國際間亦發生阿富汗、緬甸軍政府、香港反送中、俄羅斯入侵烏克蘭等事件。

面對中共及俄羅斯的霸權擴張，游錫堃引用捷克哈維爾故總統所言，獨裁制度會帶來政治的危機、文化危機或人性危機，復以哈維爾先生在《無權力者的權力》書中所言鼓勵眾人：「我們的首要任務，就是為自由、真實、尊嚴的生活而堅持不懈、不圖報償、永不停止地奮鬥」、「如果不挺身而出去捍衛他人的自由，便是放棄自身的自由」。

游錫堃接著表示，捷克是充分體現哈維爾精神與意志的表率，並援引德國智庫「基爾世界經濟研究所」的數據說明，在烏俄戰爭中，捷克援助烏克蘭的金額在全球排名居第十名、若按GDP援助比則是全球第七，軍備與武器援助為全球第六。捷克堅持民主自由，貫徹哈維爾先生的精神與意志，挺身捍衛烏克蘭，令人敬佩不已！

德拉霍斯表示，儘管昨日方抵達台灣，卻感覺像是回到家一樣，因為台捷兩國分享許多共同點，包含保護自由、民主、人權及少數族群等皆有相同信念。兩國間彼此互相學習、合作，也共享相似的歷史進程，敬盼兩國未來在追求民主上亦會持續合作。

德拉霍斯也提到，捷克未來將持續幫助台灣加入重要世界組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等，其亦盼台捷直航能夠早日促成，讓兩國人民未來的互訪更為便捷。