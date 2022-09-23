民進黨新竹縣長參選人周江杰23日與他的行動競選辦公室在新埔辦理首場政策說明會，與地方鄉親坐在一起，討論新埔的未來政策規畫。周江杰承諾將推動休閒農業區，改善周邊軟硬體基礎建設與排水、用水系統規畫，更重要的是，他在全縣推動的山前線大眾快捷運輸系統建置理念，新埔鎮將會設立石岡子、田新、義民廟3個站點，便利鄉親通勤。

周江杰表示，未來他如果當選新竹縣長，將會與中央政府聯手，推動山前線大眾快捷運輸系統，以高鐵為核心出發，沿線設立高鐵六家站、芎林、橫山、關西、新埔、喜來登遠百商圈、竹北交大校區等站，形成一個環狀線。同時沿線配合站點規畫大型公共建設計畫，如竹北六家歷史建築群、新竹科技博覽館、芎林智慧物流園區、九讚頭科技服務園區、關西智慧農業推廣園區、義民文化園區，帶動山前線沿線發展。

這條山前線大眾快捷運輸系統建置，在新埔鎮將會設立石岡子、田新、義民廟3個站點，方便新埔鄉親往來竹北、芎林、橫山、關西等鄉鎮。周江杰表示，山前線這條環狀路線，延新竹縣兩大主要溪流鳳山溪、頭前溪而建，藉由環狀線帶動沿線區域的發展。

針對新埔鎮未來發展，周江杰指出，未來將會在新埔鎮推動新埔河濱公園整治、新埔老街電纜地下化、打造霄裡溪休閒農業區、義民文化園區等建設。透過推動休閒農業區，把周邊軟硬體基礎建設完善，包括新埔居民最基本的排水、用水系統規畫。