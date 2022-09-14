温昇豪、李杏因合作《茶金》變好友。（摘自李杏臉書）

44歲的温昇豪和38歲李杏今年以公視《茶金》分別入圍金鐘獎最佳男主角和女配角，和老婆小君結婚9年、女兒也9歲大的他，卻被《鏡週刊》拍到和李杏過從甚密，午夜時分相偕進出會員制酒吧，離去時在計程車上，李杏的頭還靠向温的肩，接著他甚至進了她家，待了半小時後，才在凌晨1點半離開，被懷疑兩人《茶金》戲裡的曖昧延伸到了戲外，除了温昇豪透過經紀公司解釋只是例行編劇會議，當晚一起聚會的金牌製作人湯昇榮也發聲了。

對於温昇豪與李杏從酒局後同車並回女方家，兩人所屬的「伊林娛樂」表示，當晚就是温昇豪與他籌備的新戲《整外春秋》的例行編劇會議，由於李杏是編劇統籌，所以她也有出席製作公司股東聚會，結束之後温昇豪雖單獨送李杏回家，但當時女方家裡有其他編劇，而且也跟媽媽、妹妹一起住，他只是去交待一下事情，半個小時左右後就走了。温昇豪14日也透過經紀公司表示：「請大家期待我們的新戲，我們很努力把戲做好，到時候請一起關注《整外春秋》。」

與温昇豪合作過《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《茶金》等精緻好戲的金牌戲劇製作人湯昇榮，也是温新戲《整外春秋》的合作對象，當晚亦是聚會成員之一，湯昇榮表示：「我們一個星期都會碰1、2次，常常一堆人一起在編劇統籌李杏家開會，開會到凌晨1、2點，每次昇豪都會提早走，常剩下我和兩位編劇。我們這樣的開會模式已經1、2年了。」他開玩笑表示：「為什麼沒拍我？」

至於為何總選在李杏家開會？他笑說：「因為李杏家很大啊，她又很會弄吃的、還有買吃的，我都負責去吃。」他最後還不忘發揮製作人愛護作品職責，提醒大家要記得去電視金鐘獎官網投票，把「最具人氣戲劇節目獎」投給他製作的好戲《茶金》、《火神的眼淚》和《2049》。