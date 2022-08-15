謝忻首挑戰台語八點檔，對沒有演戲經驗的她來說，劇組拍攝根本是震撼教育，謝忻形容自己是「八點檔的小白兔」，因為經驗不足、搞不清楚鏡位，加上沒完全拿捏角色的潛在性格，導致有謝忻的每顆鏡頭總是一拍再拍，她自責說：「因為我的笨拙而被拖延的現場，難免感到沮喪」，並表示：「假使我的角色提前被賜死或出國，也不能怪製作單位」。

謝忻首挑戰戲劇，飾演雷洪的女兒、一名鋼琴老師，她形容自己是「八點檔的小白兔」，拍攝第一天就提早到現場準備，卻因經驗不足、搞不清楚鏡位，加上沒完全拿捏角色的潛在性格，導致有謝忻的每顆鏡頭總是一拍再拍。

不過雷洪不論上戲、下戲都耐心和謝忻對台詞，潘麗麗則不斷鼓勵她不要緊張，謝忻看著導演、副導、攝影師、場記、執行，「因為我的笨拙而被拖延的現場，難免感到沮喪」，副導還得單獨陪她配完一長段需要帶出情緒的OS，挫折感讓謝忻感嘆：「假使我的角色提前被賜死或出國，也不能怪製作單位，如果我持續這樣。」

儘管首演戲讓謝忻超迷茫，不過她仍期許自己要更努力，網友也紛紛留言鼓勵，看好她過幾年就是主角了，對此，謝忻則回應：「我不求什麼主角或者是重要的角色，我目前只希望可以把我現在的角色演好，我就覺得很開心了」。