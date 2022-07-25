藝人謝忻6月底到綠島體驗打工換宿，不過從綠島返回台北後，也要開始處理家中的生活瑣事，但昨(24)日她卻突然發文拋下一顆震撼彈表示要「無限期退出園藝界」，竟是因為她將木瓜苗誤認成A菜，這也讓她崩潰直言「我真的會被自己的愚蠢搞瘋」。

謝忻昨日中午發文，並曬出了自己與自種盆栽合影的照片，她透露自己種了約60多天的蔬菜，一直以為自己種的是A菜，眼看整片綠油油的，貪吃的她喜上眉梢的想著「我有新鮮的A菜可以吃了」，甚至去YouTube搜尋如何炒出好吃的A菜，就等著收成的時候能大快朵頤一番。不料澆水時仔細一看，就發現她種的菜葉長的和A菜的菜葉不太一樣，起初她還以為是品種特殊的關係，沒想到上網一查才得知驚人的消息，「很好，它不是A菜。」

謝忻為此也感到十分懊惱的表示，「我居然在小小的菜圃種了50幾株木瓜苗！」當初種的東西究竟是什麼，從綠島回來的她早已忘的一乾二淨，沒想到顧了那麼久的「A菜」竟是由木瓜苗假扮的，讓她心情大受影響，也讓她氣得宣布「我不要再顧任何的菜了！我宣布無限期退出園藝界」，甚至跟植物有關的話題她也禁止有人和她聊起。

得知這件事後也不少網友頭上冒出三條線，無奈表示「哇昏企.....還好你沒把木瓜籽當魚子醬吃」、「你適合自生自滅地瓜葉…」但也有網友鼓勵謝忻「等木瓜成熟可以有吃不完的青木瓜沙拉」、「將錯就錯吧~~再養頭牛~可以做木瓜牛奶了」、「不要長出來是違禁品就好，否則會惹上”大麻”煩」