女星謝忻今年突發奇想，想嘗試打工換宿，她成功應徵上綠島打工換宿，接送旅客、做房務、擺攤、打掃等工作樣樣來，親民的她也不時分享在綠島的生活日常，近期才返回台北上節目錄影，而她最近接下八點檔《市井豪門》戲約，仍把握時間積極運動，香汗淋漓的畫面讓網友看到受不了。

謝忻於昨（24）日發文：「慢跑，河濱公園。夏天的風，我永遠記得。」照片中謝忻穿著白色運動內衣和粉色緊身褲，身材線條非常飽滿，渾圓美胸弧度讓人一覽無遺，謝忻似乎是素顏，臉上沒有任何化妝品，皮膚狀態很光滑，完全讓人看不出來今年已經40歲。

前幾日節氣大暑，台灣氣溫一度飆高，謝忻晚上出門運動，氣溫仍然沒有降低，她搞笑直呼：「昨天有點像焚風⋯」這組照片一出，謝忻被粉絲狂讚：「真的氣質」、「這是起跑前美美的樣子，跑完就不是這樣了」、「好想來的巧遇」，有網友好奇發問：「我很奇怪台灣女生穿運動背心竟然不凸點」，謝忻大方反問：「 為什麼會凸」，不過也有網友在貼文底下留下不雅的言論：「好想舔妳腋下」，謝忻則高情商勸阻：「不好吧！還是你直接舔止汗劑。」

謝忻跑步前在限時動態發布近況，表示在咖啡廳待了一陣子，還吃了兩塊蛋糕，友人又帶她去吃濕式熟成的牛排，不過她透露只有在進食的短暫片刻心情才是開心的，最後她不忘謝謝該位友人，表示自己必須去慢跑了。謝忻也發出跑步的影片證明自己真的有運動，定目標會在拍戲之餘抓緊時間運動、健身、慢跑，也會持續鍛鍊心肺，為之後的百岳之旅做準備。