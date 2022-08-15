女星辜莞允（NONO）以天使臉孔、魔鬼身材，讓她擁有高人氣，是著名的宅男女神代表，親民的辜莞允平時也不吝嗇在社群網站分享生活點滴，辜莞允日前就曬出比基尼辣照，她解放有料上圍相當吸睛，不過胸口卻冒神秘陰影，為了怕網友誤會，辜莞允還特別標記澄清。

辜莞允日前在IG曬出澎湖度假照，在海上解放身材的她，俏麗綁高馬尾、身穿白色平口比基尼搭配小褲褲入鏡，上身只有一小塊白布，豐滿北半球呼之欲出，快把比基尼撐爆，搭配辜莞允露甜笑、側坐在船艙甲板上，S曲線跟著現形，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辜莞允發文甜喊：「這個夏天，曬太陽的扣打肯定是夠了，今年也有去澎湖玩的朋友在哪兒」，但照片中，辜莞允胸口卻冒神秘陰影，為了怕網友誤會，辜莞允還特別標記：「#安全措施有做好不用擔心我」。

辜莞允放送好身材，辣照吸引往狂讚：「好小的一件，但大膽，身材又辣」、「這一套好殺」、「太辣的大美女」、「這夏天就這張誠意滿滿」、「泳衣是不是小了」。