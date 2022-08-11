女星徐曉晰出道逾30年，曾擔任過知名VJ，2005年和從事金融業的老公結婚後，便淡出演藝圈，未料這段婚姻僅維持9年就告吹，目前獨自扶養一雙兒女，近來在臉書曬出身穿比基尼的養眼照片，即便已經53歲身材仍舊辣度爆表，讓所有人看得血脈賁張。

徐曉晰近來到世界各國旅行，包括美加地區、法國、西班牙及希臘，旅途中不忘分享所見美景，讓所有人極度羨慕，尤其曬出一張望著愛情海的照片，立刻搶盡所有人目光，只見她身穿比基尼，火辣身材一覽無遺，只見背部全光大露古銅色肌膚，全身肌肉展現無可挑剔的完美線條，尤其一雙修長美腿及蜜桃翹臀更是引人遐想，完全看不出來已經53歲，美魔女封號果真名不虛傳。

徐曉晰大方展露姣好身材，獲得網友一致好評：「這魔鬼背肌是怎麼練出來的」、「充電後連美背都閃閃發光」、「這身材誇張的完美啊！！！100分」、「這身材也太狂了」、「身型是力與美的結合」、「充滿電的神力女超人」、「後背的肌肉真是太美了」。

徐曉晰展露姣好身材，獲得網友一致好評。(徐曉晰 Stacy Hsu臉書)

不過近來在環遊世界的徐曉晰，也已經回歸日常生活，她表示在溫哥華煮飯洗衣，正式回歸當媽日常，接著感嘆：「在責任和夢想之間，在付出和不失去自己之間，大概是每個身為母親的女人，內心永遠的拔河吧」，字句道出兩者間抉擇的難處，對此，網友紛紛回應：「有部份自由，也是媽媽的願望」、「有個朋友非常害怕失去自我，打定主意不結婚，如今説走就走，旅行足跡遍及世界各地」。