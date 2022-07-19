大陸國台辦18日起在官方微博「國台辦發布」上發布《「九二共識」系列微講座》影片，預計安排8集內容，並在19日發布系列影片第2集，由大陸國台辦新聞局局長、發言人馬曉光講述「『九二共識』的核心要義是什麼？」。

馬曉光表示，「九二共識」是兩岸各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這記載於海基會、海協會的兩會函電往來中，構成共識的內容就是經過雙方協商、相互認可的兩段具體文字。

馬曉光指出，在兩段具體文字中，雙方都表明「堅持一個中國原則，追求國家統一」的態度。因此它的核心要義是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。

而對於一個中國的政治涵意，海基會方面表示「認知各有不同」；海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。

他表示，在兩岸固有矛盾一時難以解決的歷史條件下，「九二共識」的達成，體現雙方求同存異的政治智慧，確立兩岸商談的政治基礎，為兩會進行協商並取得成果提供必要的前提。