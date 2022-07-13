宥勝拿著戒指單膝下跪對周曉涵求婚。（TVBS提供）

宥勝用心準備向周曉涵求婚。（TVBS提供）

8點檔戲劇《機智校園生活》宥勝即將殺青，他和周曉涵的感情如何結局，備受觀眾關注。戲中宥勝決定再向周曉涵求婚，特別邀請學生群一同至現場參與，先將周曉涵騙到修車廠，再播放求婚影片，讓她邊看邊感動流淚。周曉涵透露：「感覺好真實，像是現實生活中被求婚。」

宥勝以「佳麗我未來的老婆」開場，感謝周曉涵在他最無助的時候陪伴在身邊，更眼眶泛紅對周曉涵告白：「我愛妳！希望可以用未來所有的時間補償妳，讓妳做一位最幸福也最快樂的王太太。」告白影片中學生群齊心喊話，馮容潔、黃柏峰透露：「為了這場求婚浩南哥(宥勝戲名)真的很認真。」岳軒與鄭芯恩則偷爆料：「浩南叔連說夢話都在喊妳名字。」

戲裡宥勝拿著戒指單膝下跪對周曉涵求婚：「願意嫁給我嗎？」此時卻意外被長官突然打來的電話亂了節奏，宥勝卻因為流程被打亂還想重來，讓周曉涵無言只好霸氣伸手示意宥勝戴上戒指。

周曉涵透露拍攝當天為了不破梗，劇組在彩排陳設影片時，她都先不踏進修車廠內，因此呈現出來的開心、哭都是真的，「畢竟拍了將近150集，對王浩南的感情也是很投入很感動」。最終宥勝求婚成功興奮地將周曉涵抱起轉圈接吻，劇情曝光眾網友紛喊「恭喜」。

周曉涵談起自己對於被求婚的想像，不喜歡太驚喜的驚喜，會希望對方必須先確認彼此的心意是要走這條路再求婚，「才不會讓我在當下表現出尷尬的反應，尤其是在很多人面前的話」。也透露曾想像過的求婚其實和戲中宥勝的方式很像，集結很多人拍影片、陪伴，或是比較超現實是求婚當天有很酷的名人、歌手到現場。

《機智校園生活》每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、MOD TVBS精采台、TVBS-ASIA播出。