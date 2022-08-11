來自馬來西亞的24歲正妹DJ藍星蕾，甜美精緻的外貌下，有著E級傲人上圍，曾在平交道附近穿三點式比基尼拍攝辣照，被封為「平交道女神」，時常在社群分享美照的她，近日曬出在攤販前大啖炸魷魚的養眼畫面，讓網友都暴動了。

藍星蕾穿上藍色比基尼搭牛仔短褲，超巨雪乳快包不住溢出來，白皙肌膚上還有一些水滴，為濕身吃著超大魷魚，畫面相當性感養眼，讓網友都興奮直呼「真的很性感」、「是女神」、「看起來好好吃」、「美麗又身材好」。

多才多藝的藍星蕾，不僅會彈鋼琴和拉小提琴，還多次代表新加坡獲得亞洲百大女DJ，她也是新加坡奧林比亞大學的「法商碩士」，被網友狂讚是臉蛋、智慧兼具的全方位學霸女神。

而她近年來到台灣發展，演藝事業跨足廣告、主持及綜藝節目，還推出寫真集，IG擁有超過402萬粉絲追蹤，人氣居高不下。之前取得MBA碩士的她，透露去年飛了很多國家演出，讓她忙到去美國還進了兩次醫院，「整個人快死去」，但她為了不讓粉絲擔心，直到康復後才透露，讓粉絲都要她多保重身體。