2022年馬來西亞台灣形象展今日(3)以線上展方式開幕，但同步在馬來西亞知名購物中心辦理實體展示會。外貿協會預估，這次展覽將可創造3000億到4000億美元商機，不過確實還未回到2019年疫情前的水準。不過隨著這兩年與病毒共存，外貿協會董事長黃志芳相當看好東南亞台灣形象展明年恢復實體舉辦。

黃志芳今在開幕展，以白T小白鞋滑板年輕造型出場，象徵落實全球ESG節能減碳的趨勢，台馬兩地越來越多人選擇滑板及自行車作為交通工具的風潮。

這次馬來西亞台灣形象展主打「智慧醫療」、「工業4.0與綠色經濟」、「智慧農業」、「清真產品」、「消費生活」及「人才、觀光及金融服務」六大主題，並設立11個形象館在線上展示，總計有160家廠商參展，吸引超過200家馬來西亞買主與我商洽談。

在吉隆坡知名購物中心Sunway Velocity Mall則辦理實體展示會，展期從8月2日起至7日，展出台灣的美妝保養品、文創禮品、工業電腦、手工具、醫療器材、食品包裝機、居家用品等，讓馬國當地民眾親身體驗。

黃志芳表示，這次馬國台灣形象展預估可創造3000億到4000億美金商機，比起前兩年線上展有所成長，但坦言，金額比起2019年疫情前的形象展還是小。不過他樂觀看，隨著這兩年學習與病毒共處，明年台灣形象展恢復實體辦理機會非常大。