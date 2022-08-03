南韓「DJ Soda」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，過去因為穿著印有髒話的褲子被空勤服務人員請下飛機，並要求她當眾脫掉褲子，引起大批粉絲出征航空公司，近期她在社群平台表示演出節束後，遭到一名陌生男子的攻擊，因此公開監視器畫面，警告若觀眾不遵守應有的禮儀，往後她將不再與台下觀眾近距離互動。

DJ Soda 3日在Instagram發文，表示自己當時已經結束表演，準備要離開DJ台，不料突然有一名陌生男子拿著玻璃杯丟她，幸好玻璃杯沒砸中人，只是掉在她的腳邊，不過玻璃碎片噴濺到她的腿，導致她的右腳踝遭到劃傷，「我真的對於這個情況感到非常震驚。」影片中明顯看到男子在丟之前還拿著玻璃杯在台前等待，似乎是刻意針對DJ Soda產生的攻擊行為。

DJ Soda直言自己很喜歡跟粉絲近距離互動，能讓表演過程變得更有趣，但如果再出現這類事件，她未來將很難再近距離和觀眾接觸，提醒「請注意你們的禮節和禮貌。」該貼文令許多粉絲感到訝異，紛紛留言安慰她「幸好妳沒事」、「哪來的瘋子」、「這行為真的很不酷」、「真的很誇張，希望妳沒事」、「應該要把那個人逮捕」，也有人檢討當地的安全措施不到位「我很震驚那個人居然可以帶著玻璃杯過去」，有粉絲不捨女神被這樣對待，直言警告丟玻璃杯的人「我會找到你的」。