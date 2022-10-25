巨石強森（Dwayne Johnson）主演的電影《黑亞當》上映首週便登上全球票房冠軍，各地觀眾口碑好評爆棚，爛番茄觀眾指數高達90％，台灣首週5天票房破6100萬新台幣，是亞軍國片《你在我心上》的10倍以上，再度證明超英片的票房號召力。籌備超過15年的巨石強森也表示感謝：「《黑亞當》90％的觀眾評分非常令人滿意，非常感謝世界各地所有人的愛和支持，對我來說，最重要的是讓人們快樂回家，這會是我一直奮鬥的目標。」

該片是關於反英雄黑亞當的起源故事，許多觀眾也認為他是前所未見的超級英雄。在漫畫的世界裡，有些角色的定位不是黑白分明，像黑亞當這樣的反英雄人物算是處於灰色地帶。黑亞當的做法跟典型的英雄不同，他有著驚人的力量及閃電般的疾速，加上痛失至親的孤獨、憤怒，使他直接了當、手法殘酷，會完成其他英雄未盡的任務。導演豪梅寇勒特瑟拉表示：「我喜歡亦正亦邪的角色，會做正確的事，但必要時也會不擇手段。」巨石強森也說：「黑亞當會懲處壞人，實行所謂的『黑亞當』正義；黑亞當兼具超級英雄和超級壞蛋的特質，顛覆了遊戲規則。」