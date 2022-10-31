范瑞君隨電影《阿波羅男孩》到高雄電影節參與閉幕，她一直以為自己是個專業人士，沒想到會被自己演出的電影感動到啜泣不止，不僅口罩「淹水」，還哭到頭痛，紅著眼睛與鼻頭參加映後座談，笑說身為演員早就知道劇情還哭成這樣，相當不好意思。

該片以自閉症成人與照顧家人為故事主角，早在同為自閉症成人的韓國《非常律師禹英禑》上映之前，就推出舞台劇版《星空男孩》，這回改編為電影版，由舞台劇版的媽媽范瑞君跨足演電影，巫建和與陳妤飾演她的自閉症的兒子以及受忽略的女兒。

范瑞君說，黑暗的環境中，可以清晰聽到觀眾開包包、拿面紙、擤鼻涕的啜泣聲，對她來說就是最直接的回饋，並表示，身為演員，其實少有機會在觀眾圍繞之下看自己的演出，對她來說是很珍貴的經驗，不少觀眾看完覺得獲得療癒。

范瑞君表示，過去是她需要表演跟角色，讓她宣洩出內心澎湃的感受與熱情，藉此平衡內心，獲益良多。這2年意識到能量足夠，深深體會到當演員的幸福，想著讓這些正面能量傳遞出去，因此開臉書等社群媒體、到大學當老師教表演，將表演當成她送出去的禮物。

無論是電影、電視劇或即將在12月23至25日在國父紀念館演出的舞台劇《明星養老院》，范瑞君都能切換自如，演出精彩。她覺得演員在作品中經歷生老病死、喜怒哀樂，其實是代替觀眾歷劫歸來，讓觀眾一同療癒、一同成長、一同開心，是她身為演員送給觀眾最過癮的禮物。