導演許承傑（左）與林柏宏討論拍攝內容。（金馬執委會提供）

「第59屆金馬獎」頒獎典禮將在本月19日於國父紀念館登場，今（4日）曝光形象影片，由《孤味》導演許承傑為典禮主持人謝盈萱量身打造，讓她一人分飾多角，以百變演技復刻《孤味》經典場景、精彩翻玩多重宇宙，為即將登場的頒獎典禮預熱。

看中金馬、金鐘雙料影后謝盈萱累積20年的深厚表演功力，不論什麼角色都能收放自如、精準到位演出，在她接下金馬主持棒後，典禮製作人陳鎮川就有了由她一人分飾多角的想法，並創意改編探討3代女人課題的電影《孤味》，為了原汁原味呈現，還特別邀請《孤味》導演許承傑執導，動用電影規格的設備及班底，斥資百萬在圓山飯店復刻片中經典壽宴場景。成品完成後，眾人皆對謝盈萱傳神的演技和現場還原度嘆為觀止。

片中謝盈萱一人演繹《孤味》母女4人，精湛呈現媽媽陳淑芳、二姊徐若瑄、小妹孫可芳的鮮明個性，一來一往的對白機鋒處處、趣味十足，連舅舅洪都拉斯都來幫忙點歌。她更完美重現當年獲得金馬影后的超強演技，加碼演出《誰先愛上他的》劉三蓮走錯棚、亂入《孤味》餐桌，超展開的劇情絕對令影迷哈哈大笑。而上屆主持人林柏宏也驚喜現身，象徵主持棒的交接。短短數分鐘的影片，暗藏滿滿的電影梗，話題性十足。

「第59屆金馬獎」頒獎典禮本月19日於國父紀念館登場，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。