《紙房子：韓國篇》將於12月9日上線。（Netflix提供）

Netflix影集《紙房子：韓國篇》第1部在今年6月首次登場，上線3天在全球累積3374萬小時的觀看時數，空降Netflix Top10 全球非英語影集排行榜冠軍，但究竟要如何將4兆韓元的紙鈔帶出造幣廠也成為影迷們急欲知曉的答案，第2部正式前導預告公開，冷靜的「教授」劉智泰放狠話要讓全世界知道真正的搶匪是什麼人之外，不同於原版的全新角色「首爾」也正式曝光。

劇中主角們的感情發展、首腦「教授」的身份是否會曝光等看點都是《紙房子：韓國篇》劇迷們最大的懸念之一。今（11日）終於公開首波主海報以及正式前導預告，在主海報中可看到穿著搶匪服裝的人騎著摩托車，拋開搶匪與人質並衝向武裝警察的震撼畫面。正式前導預告中，全鍾瑞飾演的「東京」霸氣宣布：「我們明天要離開這裡」，直接為驚天動地的世紀劫案宣告第2部正式開始，向來冷靜的「教授」劉智泰則放狠話：「要讓全世界知道真正的搶匪是什麼人！」面對警方強力攻堅毫無畏懼。

此外，在第1部裡出現不同於原版的河回面具，同樣具有諷刺意義和對權力層的指責含意之外，第2部也確定將有韓國篇的獨家全新角色「首爾」登場，飾演「首爾」一角的則是林知衍，她曾演出電影《人間中毒》與宋承憲有段不倫揪心戀，並在電影《姦臣：色誘天下》飾演為了復仇而在朱智勛、金康宇之間有著感情糾葛的女子而讓台灣觀眾印象深刻，這次飾演全新原創角色「首爾」會有何種精彩表現也備受粉絲們的期待。

《紙房子：韓國篇》第2部將於12月9日（五）下午四點在Netflix上線。