納豆今年1月因為腦溢血送醫，出院後身體恢復良好，他停工10個月，於今（20日）現身中天《同學來了》2周年記者會，並驚喜宣布12月底將回歸節目，感謝這段期間有大家的幫忙，令搭檔安心亞、阿Ken都相當興奮，直問「真的呀」。而代班主持人張立東一臉錯愕，搞笑喊：「我還沒有心理準備，我表定都壓到1月了。」

納豆休息這段時間，女友依依把他照顧的無微不至，被問到12月回歸的第1集，是否乾脆跟依依求婚？納豆立刻說「應該不會這樣子啦」，表示「她還沒有準備要嫁我啦」，所以有求婚了？他說稍微有試探一下，但還需要努力，「她就笑一笑你也不知道怎麼辦啊。」阿Ken開玩笑說：「因為她要確定納豆回來的表現怎麼樣。」至於是哪方面的表現，納豆突然羞喊：「沒有啦！不要再問這個了。」

阿Ken表示納豆的經紀人已歸隊，他們這些好友也有幫他排工作，已排到後年，「不只是節目或戲劇，就我所知已經很多人在問他到底什麼時候可以工作，但他一開始不能回來就接得很滿，要慢慢來。」笑稱納豆還在推工作，此話讓一旁的納豆趕緊回：「沒有啦，要接、要接。」納豆透露目前已不需要到醫院回診，但有持續在做復健。