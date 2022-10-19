依依表示對老公許多訊息都一概不知。（年代提供）

41歲女星依依近日上年代《樂活so much》大聊「婚內失戀」，結婚9年的她透露婚姻似乎出狀況，控訴自己性生活不美滿、與老公為錢爭吵及在社交軟體上「營造親密感」，種種跡象讓她覺得「關係逐漸改變」，忍不住在節目上大吐苦水。

依依無奈說出心聲：「我現在都不太相信臉書的照片了！」因為她發現老公會在社交軟體上放閃，表現出一家甜蜜生活的樣子，但依依在節目上爆料：「根本就沒有！」她接著說，社交軟體上看到的幸福模樣確實是真的，但同時僅是片刻的甜蜜時光，忍不住感嘆：「婚姻生活真的差蠻多！」此外，依依對老公手機密碼、電腦密碼、有幾個戶頭、幾張信用卡及存款一概不知，再加上刻意上鎖的房間也讓依依表示：「你大部分的生活是不願意讓我知道的，那我們幹嘛要住在一起？」

而讓依依大受打擊的事情竟接連發生，有天她因電腦壞掉正煩惱時，手肘順手靠在一旁的書櫃上，沒想到似乎觸動到什麼機關，書櫃立刻彈開，定睛一看居然是一間「密室」瞬間讓她不寒而慄，該房間甚至長期鎖上密碼鎖，讓依依相當傻眼。

依依說老公不喜歡溝通，經常做出一些奇特行為，不僅在自己房間長期鎖上密碼鎖，甚至在書櫃後方藏「密室、暗門」這讓她不解老公的用意，而依依透露，「密室」是藏在書櫃中的夾層，裡面擺滿各種收藏品，在一番追問下，老公才說出原因，原來是怕依依會對他買的收藏品生氣，才索性把房門上鎖並打造密室，如此荒唐的理由也讓依依大嘆：「我們真的溝通不良！」