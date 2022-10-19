南韓女星孔曉振近日飛往紐約和歌手Kevin Oh（凱文·吳）舉行婚禮，共度大約1週的甜蜜兩人時光，這段期間她不時在社群上曬出多張婚紗照以擠牙膏方式放閃。18日晚間被韓媒拍到她現身南韓機場，繼續為事業打拚，而她獨自一人推行李箱，身邊不見新婚夫的影子。

孔曉振於韓國時間12日在美國結婚，過去兩人的戀情相當低調，除了丈夫Kevin Oh曾在IG上曬出長文表示「他將稱呼一個在韓國備受喜愛的演員為妻子」之外，孔曉振方面甚少透露男方的消息。直到結婚後，她才一改過往作風。在17日上傳數張婚紗、頭紗和高跟鞋、運動鞋的照片，其中還有婚禮場景以及當天正要穿上婚紗露出性感美背的模樣，甜蜜氛圍洋溢其中。

近日，孔曉振獨自推著3箱行李現身韓國仁川機場，她頭戴黑色漁夫帽，身上衣裝休閒，見到記者後微微點頭致意，過程中並沒有開口，而在之後撥打電話的過程中，依稀可見她左手上戴著婚指。此外，在返韓當天的早上她更首次在社群平台上曬出「小十歲」老公的露臉照，照片中可見對方拿著手機捧著臉頰看向鏡頭外的遠方，孔曉振還配文甜喊：「M y A N G E L（我的天使）。」

孔曉振現身韓國機場。（圖／翻攝自YouTube頻道《뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news》）

孔曉振成為人妻返國後，將繼續投入戲劇《問問星星吧》的拍攝，並以此劇回歸電視圈，而歌手Kevin Oh亦持續創作音樂，過去也曾在IG上公開了預告圖，還在圖片上留下短語「See you soon-k」，預告將有新曲發表。