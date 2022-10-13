大陸女星張馨予外型美豔、身材火辣，岀演過《封神英雄榜》、《神鵰俠侶》、《武媚娘傳奇》、《幸福，觸手可及！》等作品，她的感情生活也非常豐富，曾和李晨交往，戀愛期間曬出李晨送的心型石頭，不料被李晨前任曬出一樣的石頭，嘲諷李晨「你是批發了一堆嗎？」後來張馨予和李晨分手，2018年與軍官何捷結婚，生活令不少人羨慕；近日她在網上分享自己在機場拿行李，卻遇到了冷漠的路人。

張馨予12日在微博發文，開頭就直批：「怎麼會真的有人事不關己冷漠成這樣……」，她透露自己下飛機後在行李轉盤邊拿行李，不過她的行李很大又很重，要靠自己拿下來是比較吃力的，需要借力往旁邊拐才能順利拿下來，她表示：「但我怕一下子行李往邊上拐，誤傷旁人，於是我禮貌讓站在旁邊的女士小心一點，借一點位置」，沒想到對方滑著手機瞄了一眼張馨予的大行李，然後繼續滑手機，張馨予形容當下對方「紋絲不動像被釘在了地上一樣牢固」，於是她只好使出吃奶的力氣將行李拉下來，結果行李重重砸在腳上，讓她痛到當下眼淚都出來了。

有網友認為她發文疑似有指責路人的意思「是覺得旁邊的路人應該伺候她嗎？」、「這有點道德綁架路人」、「幫是情分，不幫是本分。不關冷不冷漠這回事」、「說實話有點矯情」，也有網友認為只是單純抒發情緒「鍵盤俠看清楚，人家拉不動想借力，怕行李箱太重砸到別人，叫路人讓一下，不是叫那個人幫忙。最後只有使勁直接拉下來 砸到了自己」、「我發現評論區真的好多冷漠的人，如果人人都伸出援助之手，社會美好對你們有威脅嗎」、「動一下就道德綁架了？這個世界變得這麼冷漠了嗎。動一動，讓開一點，已經不是理所應當了嗎」。

張馨予自曝機場被砸到腳。（圖／微博）