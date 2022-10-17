苗栗縣議會17日定期會總質詢，縣議員鄭宗國、韓茂賢不再競選連任，同樣跟縣長徐耀昌邁入退休，鄭、韓2人問及徐耀昌卸任跟8年執政感想，徐回說，卸任後不會再參選，也要還給老婆一個老公，並帶太太遊山玩水，至於施政分數就交由苗栗鄉親評比。

鄭宗國、韓茂賢質詢過程，要徐耀昌為自己的政績打分數跟分享執政感想，徐表示，他不太幫自己打分數，但他任內積極建設嘉惠苗栗鄉親，苗縣一度發不出薪資，這些過往都讓他百感交集，但後來他努力招商引資，也成功還債80多億元，這些都是希望做好本分。

徐耀昌說，他在政壇已久，從最早擔任鎮長、立委，到現在8年縣長，已從政30多年，卸任後將不再參選任何職務，要還他老婆一個老公，並廣交朋友也要帶老婆四處逛逛走走。

另外，徐耀昌未能兌現後龍遠雄健康醫療園區政見。他表示，他任內積極推動建設，但遠雄醫療園區申請時效已變回農牧用地，且大型醫院都被新竹以北及台中地區包辦，苗栗蓋醫療園區可能性低。

他說，他曾經找過5、6個財團有無意願，但企業財團都不願意來苗栗投資建設醫療園區，他認為大家已經盡力而為，也建議未來縣長改變策略，把那塊地活化利用。