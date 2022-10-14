范瑞君今晚（14日）與電影《阿波羅男孩》劇組一同在高雄電影節走上紅毯，她笑說「高雄電影節跟金鐘金馬真的不一樣，氣氛很輕鬆、很休閒，又充滿了活力。」身為舞台劇、八點檔與電影的「三棲演員」，范瑞君這次在《阿波羅男孩》講台語，發現自己的演出會因為使用不同語言產生不同力量，原來「台語范瑞君」跟「國語范瑞君」不一樣，很有意思。

范瑞君說，電影《阿波羅男孩》改編自舞台劇《星空男孩》，她飾演同一個角色，可是舞台劇說國語，電影版說台語，明明角色的困境與個性都一模一樣，卻因為語言不同，有了不同的演出風貌，自己都嘖嘖稱奇。

舞台劇《明星養老院》將於12月聖誕節檔期演出，范瑞君在劇中還跟楊烈等演員合唱郭金發台語名曲《燒肉粽》，更是底氣驚人！觀眾訝異范瑞君的歌聲原來這麼好，最後她與方文琳合唱讓觀眾感動落淚，發現范瑞君能演更能唱。

范瑞君認為不同的土地、不同的文化，讓各種語言帶著獨特的個性，她家裡長輩講台語，所以切換到台語模式時，自己會覺得角色更有親切感，連帶會讓觀眾有不同的觸動與感受。

好比她在民視八點檔《黃金歲月》的角色尤秀英雖然已經隨戲落幕，但觀眾愛上「台語范瑞君」，連這次在高雄電影節參加活動，都被尤秀英迷要求合照，一直希望尤秀英回歸接檔戲《市井豪門》，專門幫忙驗DNA，范瑞君幽默的說，「我早知道這是門好生意！」