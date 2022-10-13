宏達電自有元宇宙平台VIVERSE宣布，與e&（阿聯酋電信集團）展開全方位合作，推出「e&元宇宙及解決方案」（e& Universe），在GITEX Global 2022展覽舉行簽約儀式，由e& etisalat總經理Masood M Sharif Mahmood、e& etisalat客戶長Khaled ElKouly以及宏達電VIVERSE總經理林俊吳共同簽署。

宏達電表示，e&元宇宙於GITEX 2022展中首度展示兩種使用場景，首先是帶領用戶進入超現代未來場館，提供參觀者及無法到線上觀眾透過包含手機、平板、PC 和VR設備在內的跨平台設備登錄。

在虛擬展館中宏達電提供全方位虛擬參觀展覽的可能性之外，e&元宇宙也能打造個人展示空間，能夠在虛擬世界中展示用戶個人的創作、收集而來的藝術品，來佈置個人空間，或是聚在一起觀看體育賽事、電影、舉辦社交活動等。