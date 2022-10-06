DS全球數位藝術節雲端分享會於9月28日圓滿落幕，特別邀請到青鳥新媒體藝術藝術總監與會，以「虛實相生—以新媒體藝術的『實擬虛境』，建構『虛擬實境』的未來元宇宙」為題，帶來許多由其參與執行的互動式藝術案例分享。一個小時的分享會，吸引近4700人於直播平台觀看。

林俊廷老師擅長將藝術與科技融合，整合跨領域的展演形式開創藝術創新表現。執行過的案例包括新媒體藝術、博物館展示、舞台劇場空間、遊戲軟體等整合性的空間設計。他認為新媒體科技能將藝術品賦予新的生命與活力，讓觀眾不再是被動的接受信息，而是讓觀眾憑藉原有的知識和經驗通過外界的互動主動的生成信息的過程。

以他與肯德基和大陸國家博物館合作的《明憲宗元宵行樂圖》為例，運用科技喚醒時代，打造來自1485年的邀約。結合現代無所不在的公共電子超屏幕讓萬象互連，觀眾只需拿起手機選擇角色就能看到屬於自己的訂製互動內容，明代喧囂熱鬧的元宵慶典就能活靈活現地呈現在超屏幕上。將500年前的霹靂煙火派對、3D燈光秀、cosplay快閃活動等古人的創意還原成現代年輕人的體驗。如此，透過互動性科技在觀眾手機及大屏幕間打造隱形的博物館，也讓古代美學藝術得以在繁忙的現代城市中得到伸展。

《明憲宗元宵行樂圖》公共電子超屏幕。(圖／林俊廷提供)

接著，他以2016年在台北藝術博覽會展出的作品《造象》展示漢字背後的歷史文化。中國文字是唯一存留並發展至今成為高度結構化的表意文字，起源於公元前2500年殷商時代的甲骨文，運用占卜法歸納出卜形(兆)與卜相(現象)的關聯，再經由日後推演思辯出的陰陽五行、干支系統賦予文字中華文化思想的意念。林俊廷讓觀眾在自己的手機上任意地選擇文字書寫，而後每個文字就會像棋子一樣移動到展幕中，並透過文字內涵意象的景畫連結維度讓眾人共創全景，引動萬相、自然乾坤。

林俊廷2016台北藝術博覽會《造象》。（圖／林俊廷提供）

透過一連串的創作實例，我們可以看到林俊廷採用新媒體沉浸式體驗去重新建構時間、重組知識敘事，讓觀眾看見更真實的文化、歷史與自然，也讓藝術品得以與觀眾產生交流與互動，喚起藝術內在價值延續未來無限想像。

DS全球數位藝術節旨在建立WEB 3.0元宇宙產業發展平臺，把藝術帶入生活，透過國際賽事，孵化數位藝術，發掘及培養優秀的產業人才。鼓勵有志投入元宇宙發展的人士，實現創作自由，創意自由。（資料來源／蕭聿軒）

即日起至10月20日熱烈徵件中，參賽詳情請參閱競賽官網。