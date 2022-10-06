台灣設計展今年在高雄舉辦，高雄市政府經發局與HTC、叁式及資策會合作，以元宇宙為主題，打造「LOG ING－登入元宇宙」特展，運用視覺、內容及體感科技，帶領觀展者從元宇宙發展現況遞進到共同想像的未來。

高雄經發局長廖泰翔6日表示，高市府持續推動5G、AR、VR、MR、NFT及元宇宙應用，特別與HTC、叁式及資策會合作，在本屆設計展，打造「LOG ING」展區，跳脫科技感十足的螢光色，展場以暖色調強調「人性」成分，透過「未來的歷史」、「未來的交界地」、「Metakao」三大場景，藉由HTC「VIVE Avatar」APP快速製作全身虛擬角色，進入專屬「台灣設計高雄百點」NFT館間，觀看以BEATDAY展出的、「美秀集團馬克吐溫全息MV」等內容，讓觀展者自由選擇視角，打造高度互動的科幻展覽體驗。

HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，今年台灣設計展主題HTC以元宇宙切入，結合在地夥伴將內容、平台到硬體，以及虛擬角色、元宇宙空間平台、遠距協作應用、娛樂、生活等多面向VIVERSE應用帶到「LOG ING」展區中，展示HTC全方位創新技術實力。未來也期望攜手高市府及跨領域團隊，串起元宇宙生態系，搶占市場先機。