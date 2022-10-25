地緣政治衝突、全球央行的鷹派政策等，讓全球金融市場動盪不已，今年以來，美國S&P500指數、MSCI世界指數已經修正超過2成。全球經濟處於脆弱的時刻，展望第四季，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞提醒投資人要慎選投資標的，對成熟市場投資等級債券、美國大型股、新興市場股等抱持相對樂觀看法，並對非投資等級債券、歐股、日本、非美國中小型股等相對不樂觀。

全球通膨持續升溫，美英兩國通膨數據更刷新過去40年以來記錄，對年底聯準會升息提供合理支撐。花旗集團預估聯準會將在11月升息75個基點及12月升息50個基點，2023年2月升息25個基點，也就是說2022年底聯邦基準利率很可能會在4.25-4.5%範圍內，2023年最終利率可能為4.5-4.75%。10年期公債殖利率有機會從目前的4.2%下滑至年底的3.6%。

花旗集團全面下修2023年實質GDP成長預估值，全球實質GDP從2.7%下修至1.7%，美國實質GDP也從2.0%下調至0.7%，預期2023年企業獲利將下降約10%。目前花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有6項示警，和上一季相同並沒有明顯增加。儘管經濟衰退的可能性增加，花旗集團預期經濟衰退或停滯的情況並不會太嚴重，金融市場將於2023年見底，隨著經濟成長與企業獲利改善，2024年可望嶄露復甦曙光。

曾慶瑞表示，金融市場面臨下行風險，股票市場部分，未來幾個月將出現較大的波動，「債券回歸」將是未來的投資主題，同時關注股利成長股以及外匯波動所帶來的獲利機會。第四季必須掌握三大投資心法：尋求高品質的收益率、配置參與中國復甦，並透過另類投資，多元化投資組合，分散風險。

花旗提醒投資人，所有投資皆有風險，作投資決定前，應先了解投資標的之內容及性質，評估自身的風險承擔能力，並做好資產配置。