日前國發會公布9月景氣指標，不但燈號由原本的綠燈轉為黃藍燈，而且景氣分數只有17分，這是黃藍燈號的最低分，也就是說差一點就跌入代表景氣衰退的藍燈了。如果進一步看領先指標的7個細項指標中，只有半導體設備指數是正的，其他6個都下跌，包括股價指數、M1B增加率、訂單成長率、受僱人數、製造業營業情況與建築申請延面積等。

也就是說，這一波景氣的變化來得又快又急，而且幾乎影響到國內經濟的每個層面。由於明年國際景氣的情況也不看好，因此我們很擔心明年國內經濟的情況也不佳，因此政府部門應該及早準備。而唯一可能的好消息是在經過3年的疫情後，今年底到明年初，國內疫情將會逐漸散去，因此報復性消費可能會在今年底或明年初出現，所以建議政府應該盡速開放國內市場的相關規定，讓國內消費可以快速出現，以增進國內經濟動能。

今年初以來，在美國通膨與俄烏戰爭的影響下，全球都出現嚴重通膨，高漲的物價不但造成人們購買力下跌，引發國際需求的大幅下滑，再加上美國聯準會快速升息，短短1年內就把基準利率提升了3%，而且預期到年底可能還會再上升，迅速上升的利率進一步造成投資減少與不動產市場的萎縮。世界銀行預估美國明年的經濟成長率只剩下1%，極度不看好美國經濟；同樣地，歐盟一些主要國家包括英國和德國，9月通膨都已超過10%，問題比美國還嚴重。

在通膨不會很快結束的情況下，WTO預估明年全球的貿易成長率只有1%，遠低於今年的3.5%。台灣是小型開放經濟體，一向高度依賴國際貿易，今年上半年台灣的出口還非常順利，一直維持雙位數的成長，進入第3季後，國際訂單和出口就開始呈現大幅下跌的趨勢，9月出口呈現負成長5.3%，9月訂單下跌3.1%，這代表第4季的出口都不會太好。而第3、4季原本是我國出口旺季，現在旺季不旺，對我國經濟將產生很大的衝擊。主計總處8月估計今年我國的經濟成長率為3.76%，9月央行估計值為3.51%，到了10月時，中經院估計值只有3.28%。如果把我國第4季出口不順的因素估算進去，我國今年經濟成長率可能會面臨保3的壓力。

至於在國內經濟方面，同樣面臨很多問題。首先，因為美國持續升息，導致全球美元大幅回流美國，在外資不斷拋股的情況下，造成近日台股持續下跌到1萬3千點以下，與今年最高點相比已下跌超過5千多點。股市大幅縮水，民間消費不易增加。其次，隨著聯準會不斷升息，我國央行也被迫升息，雖然幅度小於美國的3%，但在央行升息0.5%的情況下，也同樣對我國的投資和不動產市場造成衝擊。更何況美國到年底前可能仍會再次升息，到時央行可能也會同時升息，這對已經奄奄一息的總體經濟來說，等於再補上一槍。

國內面對的第三個問題是，由於過去兩年受到疫情與遠距經濟之惠，我國的電子產業可以說是一枝獨秀。但快樂的日子總是不長，現在許多人都已有了遠距相關設備，而在高度通膨的壓力下，人們開始減少對於電子產品的需求，結果造成現在電子相關產業市場的快速反轉。前兩天竟傳出台積電高層鼓勵其員工多多休假，這在過去兩年是根本不能想像的事。

在國內外景氣都不好的情況下，唯一的機會就是在疫情結束後，國內可能出現報復性消費。隨著染疫過的人數大幅增加，國內疫情也逐漸穩定，中央疫情指揮中心預估12月有機會每日染疫人數降到萬人以下，到時國內的消費就可能逐漸增加；尤其是明年1月接近寒假與過年，屆時國內外的消費將會大幅增加。

建議政府應該加速開放市場的相關政策與配套，尤其是一些不必要的限制應盡速取消，比方說，兩岸的班機應增加、小三通應開放、港澳人士應比照國際人士開放等。總之，政府的政策應多考慮經濟因素，而不應有太多政治考量，這樣才能真正收到刺激經濟的效果。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）