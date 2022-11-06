第27屆全球氣候峰會(COP27)在埃及沙姆沙伊赫(Sharm El Sheikh)召開，仍然沒看到環境的好轉，反而更多的壞消息，包括俄烏戰爭導致的能源短缺，歐洲燒煤、燒柴的情況更為嚴重，包括夏秀的熱浪、森林大火；過度旺盛氣流造成的極端降雨、島嶼因海平面上升造成的國土縮小，都會持續發生。

CNN報導，接下來的兩周內，來自近200個國家的談判代表將在 COP27上各種討論，拿出自己過往一年的表現，比如在清潔能源轉型的計畫與實際進度。不過，今年的情況略為複雜，因為烏克蘭戰爭造成的後續骨牌效應，煤炭成為很多些國家的應急能源，可預料這些與會代表們，將表現出對減碳工作「心有餘而力不足」的窘境，希望其他國家體諒。

但是地球的環境不會理會這些理由，根據聯合國氣象組織的報告顯示，二氧化碳和甲烷的排放量在 2021年創下歷史紀錄，而各國提交的削減成果則遠遠不足，要是情況沒有改善，到2100年，地球均溫度將攀升至2.1至2.9度，甚至以上。

今年歐洲天然氣短缺，許多歐洲國家人民以柴火取暖。(圖/美聯社)

如要有效扼止氣溫上升，全世界在2030年的化石燃料排放量，必須減少近一半才行，然而多數國家仍然非常依賴石油、天然氣和煤炭。

今年的氣候災難相當多，巴基斯坦在今年夏天發生的致命洪水，造成1,500多人死亡；自9月以來，奈及利亞有超過200萬人遭遇10年來最嚴重的洪水，之後遺留的水患問題也還沒消退，面臨飲水、用水的汙染，以及隨即而來的疾病。

解決災患需要資金，今年的COP27 官方議應會討論損害基金該如何建立，但是各個有錢大國對於捐助的份額一直沒有共識。

除了設定損害基金之外，還有產業與能源轉型的問題；富國承諾投入資金，幫助發展中國家向清潔能源轉型，以協助他們能夠以低碳的情況發展經濟；。2009年，曾提出「每年1000億美元」的能源轉型資金，但一些最富有的國家，包括美國、英國、加拿大和其他國家，一直未達成當初承諾的金額。

美國總統拜登承諾到2024年，美國將為此貢獻110億美元。但拜登的支票要由國會批准，如果共和黨在中期選舉中贏得國會控制權，可能不會有任何結果。

少數的好消息是，根據國際能源署最近的報告，可再生能源和電動汽車是相當熱門的產業，規模與數量都在激增；而且許多國家也開始正視核能的減碳貢獻，包括德國、美國的幾座原本預定停機的核電廠，已經修改法令同意將其延長運轉，雖然不算是減碳的貢獻，但有助緩解。

聯合國環境規劃署執行主任英格•安德森(Inger Andersen)說，全球氣溫上升的每一度都會產生嚴重的後果。「我們千萬不要認為”既然錯過了升溫1.5，那就算了吧！改個目標，不要升溫到2度。”我們必須明白，每上升一個數字，都會使我們的生活，以及後代子孫受到更大的影響。」