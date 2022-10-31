瑞昱(2379)法說過後，多家外資出具最新研究報告，瑞昱釋出第四季「謹慎保守」，營收、毛利率均恐相較的三季在下滑，且庫存問題預計要到2023年年中才有機會回到正常水位，惟受惠網路升級趨勢，瑞昱看好2023年仍是成長年，3家外資均調降其目標價，最低為美系外資的244元、最高為日系外資的300元，評等則有2家給予中立、1家優於大盤。

瑞昱第三季每股盈餘為8.2元；第三季毛利率為48%，相較第二季減少2.2個百分點、相較去年同期減少4.6個百分點。

瑞昱第三季財報表現略優於預期，主要是由於更好的業外收益。展望第四季，瑞昱保持謹慎態度，美系外資表示，考量到產品組合影響，利潤率也應該會出現季度下降。按細分市場來看，一如預期PC、消費電子市場仍然疲軟，但較新訊息是接近年底網路產品也趨勢也減緩，主要原因包括強勁的美元走勢，導致客戶的成本增加，以及大陸招標市場放緩，瑞昱大部分網絡業務都與大陸市場相關，整體來說，預估瑞昱第四季營收季度減少約10%。

美系外資表示，對於瑞昱來說，庫存仍然是關鍵問題，第三季庫存天相較第二增加17天、達137天，並且比平均值高出83%(過去兩年庫存天數平均約75天)，有鑑於先前的Double Booking(重複下單)，目前通路、客戶兩者的庫存水平均在高檔，主要是由於雙倍的預訂需求加上下半年需求急劇放緩。隨著PC/消費者需求疲軟的持續，加上網絡領域需求放緩，瑞昱預計第四季庫存仍會在高檔，並要到2023年年中恢復到正常水平。故維持瑞昱中立評等、目標價降到295元。

另一家美系外資表示，瑞昱第三季EPS符合市場預期，但庫存天數仍居高不下，第四季前景瑞昱釋出「謹慎保守」，第四季NB/PC市場將延續第三季的疲軟，也預計2022年整體PC市場下降15~20%。且有鑑於大陸對於疫情的清零政策，也影響到網路需求較弱，因此，預計瑞昱第四季營收將持續季度減少，毛利率也會受到產品組合的影響。

上述美系外資認為，瑞昱來自多個客戶的定價壓力很大，但因代工成本尚未鬆動，故目前沒有削減平均售價的計畫。展望明年，瑞昱預估整體PC市場呈現持平至下跌，相信庫存調整將持續到2023年年中，但有鑑於網絡規格升級，所以好看2023年仍是成長的一年，毛利率則會比2022年低，但會優於疫情前的平均水準(42~44%)。將瑞昱目標價由313元降到244元，給予評等中立。

日系外資表示，瑞昱第三季營收超過預期，但第四季將持續受到PC市場庫存調整影響，預計今年全年整體PC出貨將下滑15~20%，其中，下降時間集中在下半年，不僅如此，消費市場也沒有復甦的跡象，網絡客戶也開始變得保守，故預計瑞昱第四季營收將季減少8%(原先預估5%)，而產品組合也會對毛利率不利。

日系外資表示，瑞昱看好2023年網路升級的需求，包括WiFi 6、2.5G乙太網、10GPON等，儘管存在價格壓力，但仍有助於維持2023年的混合ASP優於今年，瑞昱預計WiFi 6將成為2023年的主要增長動力。整體來說，將瑞昱目標價由330元降到300元、維持優於大盤評等，並將其2023~2024年每股收益下調7~8%，主要是基於前景弱於預期。