新竹縣長候選人楊文科6日偕妻子甘秀美，陸續到竹北的3個市場掃街拜票，在仁義市場和竹北市長候選人林為洲合體「好4成雙」，與前來支持的台北市前議員羅智強一同掃街，楊文科承諾對市場周邊需要改善的問題，一定會與未來的竹北市長林為洲，一起協助處理。

楊文科接連到新社市場、竹仁市場及仁義市場，在國民黨籍縣議員候選人蔡志環、杜文中、吳旭智、陳凱榮及竹北市民代表候選人林啟賢等人陪同下一起拜票，攤商相當熱情，不僅握手為楊文科加油，還有攤商拜託楊文科在自己的攤位牆上簽名或一起合照留念，顯示楊文科的高人氣。

許多攤商也分別送上蘿蔔、包子及粽子等，寓意「好彩頭」及「包中」，也有水果店送上2顆橘子，祝福楊文科大吉大利，高票當選，再做4年。

楊文科在仁義市場拜票時與林為洲和羅智強會合，一同向鄉親懇託支持，也喊出票投4號楊文科、4號林為洲，「好4成雙」、「44如意」的口號。

楊文科表示，鄉親的熱情，讓他非常感動，也有滿滿收穫，這股力量會激勵他更努力向前行，也感謝攤商提出一些建議，如市場周邊的停車問題，當選後他會與未來的竹北市長林為洲一起討論如何改善，積極協助解決問題。

楊文科表示，隨著移居竹北人數快速增加，他與縣府團隊近年來在竹北興建學校、特色公園，並推動YouBike2.0以及聰明營養午餐，提升學習及生活環境。

同時，設法增加更多運動場館及休閒活動場域，如頭前溪北岸高灘地，規畫32公頃的運動河濱公園，並已請教育局在年底前完成竹北運動場館盤點，想辦法推動興建運動項目不夠的場館。

為改善竹北交通問題，除完成「智慧交通燈號控制系統」，舒緩經國大橋往返竹科交通壅塞情況，也爭取經費進行經國橋道路改善計畫，規劃增設北向接興隆路及南向接台68線匝道，更爭取到經費進行台1線替代道路新闢工程，將在明年發包動工。