民進黨台中市長候選人蔡其昌12日一早回到海線，與市議員施志昌共同來到大甲第二公有市場掃街拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌指出，台中市只剩兩個市場還沒走過，也會再找時間前往拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌今天回訪大甲「固樁」 籲海線鄉親「集中選票」挺在地

民進黨台中市長候選人蔡其昌12日一早回到海線，與市議員施志昌共同來到大甲第二公有市場掃街拜票，獲得鄉親朋友熱烈支持沿途凍蒜聲不斷、還有許多民眾上前合照；蔡其昌向所有攤商及鄉親拜託，集中選票海線自己的子弟，為海線衝發展、拚建設，支持海線出身、最了解海線的蔡其昌贏回台中、改變海線。

選戰進入最後關鍵時刻！蔡其昌表示，回到自己最熟悉的大甲市場，看到許多熟悉的鄉親感到十分溫暖，過去大甲也是最支持自己的地方，每次選舉鄉親都給予滿滿的疼惜，今天特別來到市場跟鄉親拜託、爭取更多鄉親的支持；自己這陣子以來勤跑基層，目標就是要跑遍所有的市場、握遍每一雙市民朋友的手。

蔡其昌指出，他用最大的誠意與認真向市民朋友講述參選的理念與願景，加上今天的大甲市場，台中市只剩兩個市場還沒走過，也會再找時間前往拜票；太太也持續當自己的分身會再把市場掃過第二輪，這就是蔡其昌與團隊最大的誠意，相信市民朋友最後會做出最好的決斷。

蔡其昌強調，參選台中市長就是希望自己身為海線的子弟，讓我們自己為海線來建設、拚發展，相信海線鄉親在11月26日會用選票表達自己的意志，把票投給2號蔡其昌，支持海線出身的蔡其昌，一起拒絕海線邊緣化；也拜託大家市議員支持2號施志昌，讓雙昌一起衝，改變大台中。