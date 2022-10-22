企排18年第二周的賽程22日於台灣體大再度點燃戰火，首戰由今年回歸的連莊出戰 conti，連莊攻擊有布萊恩與劉鴻敏的攻擊，防守上則是劉鴻杰堅強防守讓 conti 吃足苦頭，conti 在第三局靠著週周冠宇與郭家銘的帶動下扳回一城，但連莊穩扎穩打，第四局再次主宰戰局，終場就以25比17、25比13、22比25、25比16拿下本季首勝。

首局由連莊布萊恩後排攻擊得分揭開序幕，加上「電眼兄弟」劉鴻杰與劉鴻敏一攻一守的帶動下，連莊迅速取得五分領先，conti 也被迫喊出暫停。暫停回來 conti 一度將差距縮小至三分，但仍抵擋不了連莊多點開花的猛烈攻勢，首局連莊拿下。

第二局連莊維持高檔，多次在前排攔網得分讓 conti 毫無攻勢，加上攻擊有布萊恩與劉鴻敏的穩定輸出，連莊迅速取得九分的領先，conti 再次喊出暫停。暫停回來，conti 周冠宇與周子揚率隊急起直追，一度將差距縮小至五分，但連莊林冠洲的強力發球再次幫助隊伍拉開比數，連莊靠著這股氣勢以收下第二局。

第三局雙方你來我往，conti 試圖扳回一城，但連莊電眼兄弟的雙人攔網加上劉鴻杰在三號位的快攻得分追平比數，隨後 conti 多次在前排攔網成功，加上郭家銘連續攻擊得手，幫助球隊取得兩分領先，連莊立刻喊出暫停。暫停回來 conti 繼續火力全開，周冠宇接連攻擊得手幫助球隊維持領先住，conti扳回一城。

第四局連莊再次拿出前兩局的氣勢，銅牆鐵壁般的攔網讓 conti 找不到攻擊重心，很快取得三分領先，也再次逼出 conti 的暫停。暫停回來電眼兄弟連續擋下conti的攻勢，順利拉開比數，最後連莊拿下第四局，也收下本場比賽勝利。