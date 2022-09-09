羅平（右）在《我愛冰冰Show》展現精湛唱功。（中視提供）

《我愛冰冰Show》本周特別企劃「經典影視金曲大車拚」。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》明（10日）主打「經典影視金曲大車拚」，製作單位特別邀來《台灣x檔案》男女主角劉書宏、楊雅筑及羅平上節目，見到帥氣的劉書宏和羅平，讓白冰冰和楊繡惠看得心花怒放，即使白冰冰一再強調陽帆才是她的最愛，卻被陽帆吐槽：「我發現冰冰姐今天不太理我耶！」

節目中，歌手獻唱中視經典戲劇《婆媳過招七十回》、《今夜作夢也會笑》等主題曲，讓當時也參與演出的白冰冰很期待。而最讓人驚豔的是歌唱選秀節目出身的羅平，演唱台語歌〈孤單〉一曲，展現精湛唱功，連楊雅筑都大讚：「羅平是《台灣X檔案》裡頭最會唱的一個。」

白冰冰一聽則好奇提問：「那怎麼沒當歌手去當演員了？」羅平則說當演員、歌手都各有好玩的地方，一旁楊繡惠則跟羅平要LINE，並使眼色說會分享更多「好玩」的事給他。錄影過程羅平大秀「凶狠」電眼，魅力破表，讓楊繡惠主動要求跟羅平合照，同場男歌手許志豪都忍不住抱怨，認為白冰冰對他跟羅平光講話方式就差很多。

劉書宏第一次上《我愛冰冰Show》，書生氣息連陳孟賢都凍未條，不斷貼近劉書宏，「皮膚怎麼那麼漂亮，有夠帥的！」陽帆一看趕緊阻止：「哪有人這樣告白的啦。」《我愛冰冰Show》每周六晚間8點在中視播出。