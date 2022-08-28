資深女藝人楊繡惠出道30年，一直保持美艷外型，加上其爽朗性格深受觀眾喜愛，現年57歲的她突劇烈胃痛於今（28）日凌晨掛急診，單身的她只好求助好友江泳錡，因而在臉書向江泳錡道謝。

楊繡惠因劇烈胃痛於今（28）日凌晨掛急診，她在臉書感謝好友江泳錡，並寫道「姐真的累了，半夜來急診，幸好夜貓族江泳錡，要不然我可能痛死，我的胃。」江泳錡則留言，「晚睡還是有點功能。」

楊繡惠連日來在出外景，在烈日炎炎的高溫狀態下工作非常辛苦，楊繡惠昨（27）日深夜在臉書發文稱「我這幾天累壞了，今天上下沒有一處是乾的。」在烈日下暴曬後，她更打趣說道，「明天我將是一個黑人出現，沒力氣了…」沒想到距離發文不過4小時左右，她就突發狀況掛急診，習慣每天都開直播的她「告假」1天，「姐有點虛弱，今天沒有直播，修復元氣中。」

網友及演藝圈好友紛紛祝楊繡惠早日康復，「繡惠姐好好休息」、「胃痛起來簡直不要命，幸好有人陪。」、「保重身體，別累壞了，早日康復。」