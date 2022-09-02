基隆市中山區一處大樓工地發生鷹架傾塌意外，警方趕到後，將現場圍起封鎖線，並在現場指揮交通。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

軒嵐諾颱風逐漸逼近台灣，2日凌晨，基隆市中山區一處大樓的建築工地受強風襲擊鷹架倒塌。基隆市警察局第四分局到場後，立即拉起封鎖線，幸未造成人員傷亡。

基隆市警局四分局表示，警方凌晨獲報後，巡邏員警在凌晨4時15分便趕到現場，發現高樓部分鷹架不堪颱風外圍環流的強風吹襲，傾倒砸落地面。不過，鷹架掉落的地點仍在工地範圍之內，凌晨現場也沒有人值守，因此並未造成民眾受傷。

不過，為了避免波及路人，警方仍在現場附近設置三角錐拉起封鎖線，並擺放爆閃燈警示過往人車，實施道路疏導管制，維護行車安全。上午7時許，廠商將垂掛鷹架移置排除後解除管制恢復通車。

中山區市議員莊敬聖及市議員參選人施偉政均趕到現場，表示警方為安全起見，封鎖了一個車道，提醒民眾經過時要小心駕駛。

四分局也提醒民眾，颱風來襲期間請檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時應加釘木板或黏貼膠帶、房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下（廣告招牌應釘牢加固），避免被強風吹落，變成傷人利器。