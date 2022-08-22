知名國際影星楊紫瓊，出道至今拍攝過《瘋狂亞洲富豪》、《臥虎藏龍》等經典代表作，沒想到近來登上雜誌《Town&Country》封面，卻被網友指出撞臉台灣女星楊繡惠，對此，楊繡惠本人則曬出一系列照片表示：「來要看楊紫瓊的照過來」，不過其中一張身穿深V禮服的辣照，讓傲人身材立刻成為網友焦點，引發熱烈討論。

知名時尚專家「Mr.布雷蕭」，日前在粉專分享楊紫瓊榮登時尚雜誌《Town&Country》封面人物所拍攝的一系列時尚照，尤其看到她雍容華貴的造型後，忍不住敲碗《瘋狂亞洲富豪》續拍第二季，但卻也發現似乎撞臉藝人楊繡惠，立刻引起網友討論，只見藝人康茵茵直接tag她表示：「姐～你到處時尚欸」，對此，楊繡惠則是略帶害羞回覆：「大家不嫌棄」。

事隔數日，楊繡惠在個人臉書粉專分享一系列美照，其中一張她身穿酒紅色禮服，深V直接開到肚臍，不僅胸前雪白肌膚一覽無遺，一對傲人車頭燈更是露出大半截，讓人看的血脈賁張，難以相信已經57歲的她，居然還能維持火辣的魔鬼身材，毋庸置疑打趴一票雙十年華的少女們。

對此，網友紛紛留言：「驚為天人的好身材」、「穿這樣很辣」、「這樣白雲大哥走起路來手要扶著腰了」、「像你這樣的好女人讓人都愛呦」、「女人中的女人，比楊紫瓊還美」、「超美，根本是無敵海景」、「姐就是女神，你的美無人能複製」。